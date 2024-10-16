李家超記者會：施政報告惠民生建未來

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月16日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超10月15日上午在政府總部召開記者會，他介紹了新修訂服務貿易協議的最新情況。期間，他還就《施政報告》、動植物公園猴子集體死亡問題回答記者提問。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨。上星期三（十月九日），國家商務部與香港特區政府完成在CEPA下進一步開放服務貿易的磋商並簽署CEPA《服務貿易協議》第二份修訂協議。



CEPA，即——《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》，自二○○三年簽訂以來，為香港不同行業和企業開通優先進入內地市場的便捷大門。二十年來，CEPA因應整體經濟發展和市場需求不斷持續優化。



這次修訂來之不易，由商務部牽頭，港澳辦支持，近30個部委和單位參與，經長時間努力，以問題導向，攻堅克難的精神，共同開啟新篇章，支持香港的服務業發展。



我衷心感謝中央對香港特區的關愛和支持，感謝國家商務部和各有關部委和單位，以及港澳辦的大力支持，積極考慮特區政府就進一步擴大內地對香港服務貿易開放的建議和意見，共同成功開創內地與香港更緊密合作的另一個黃金時期。



新修訂協議在多個香港具優勢的服務領域實施開放措施，讓更多香港企業和專業人士能以更優惠的待遇進入內地市場。新修訂協議的措施大部分適用於內地全境，亦有一些重點在粵港澳大灣區內地九市試行。