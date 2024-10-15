新聞聯：專業媒體人應恪守職業規範

李大宏指出，當前信息技術迅猛發展，萬物互聯的數智化社會正在形成。（圖源：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，10月14日在新疆烏魯木齊舉行的第六屆世界媒體峰會全體會議上，全國政協委員、香港新聞工作者聯會主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏代表香港新聞聯發言。他表示，面對良莠不齊、真假難辨的輿論生態，專業媒體人理應恪守新聞職業規範，致力提升專業媒體在信息傳播中的公信力和影響力。香港新聞聯願同世界各國媒體同行一起，構建文明交流互鑒的思維觀念，創新國際傳播的敘事方式，實現多元文化的交融共建。



致力提升公信力影響力



李大宏指出，當前信息技術迅猛發展，萬物互聯的數智化社會正在形成，推動輿論生態、媒體格局和傳播方式發生深刻變化。



以大數據、雲計算、人工智能等為代表的數字技術，助力國際傳播實現廣泛傳播、精準傳播、高效傳播、融合傳播，顯著提升了傳播效能。但與此同時，互聯網上的信息魚龍混雜、泥沙俱下，一些人懷揣各種目的，通過捕風捉影、移花接木來製造謠言、混淆視聽。



他說，我們現在身處的新疆，就曾在網絡上遭受攻擊和抹黑，導致一些不明真相的人，在信息不對稱的情況下對其產生刻板印象乃至固執偏見。遠在中國南端的香港，也同樣面臨著這樣的問題。



他表示，面對良莠不齊、真假難辨的輿論生態，專業媒體人理應恪守新聞職業規範，致力提升專業媒體在信息傳播中的公信力和影響力。香港新聞聯願同世界各國媒體同行一起，構建文明交流互鑒的思維觀念，創新國際傳播的敘事方式，實現多元文化的交融共建，以文明交流超越文明隔閡，以文明互鑒超越文明衝突，以文明共存超越文明優越，以寬廣胸懷理解不同文明對價值內涵的認識，展現“天下為公”的博大情懷和“美美與共”的遠見卓識。