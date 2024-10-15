民調：韓國總統尹錫悅不支持率超過70%

2022年5月10日，在韓國首爾，尹錫悅出席總統宣誓就職儀式。（圖源：大公報） 中評社北京10月15日電／據大公報報導，韓國一家民意調查機構14日發布的民調結果顯示，總統尹錫悅的支持率降至25.8%，不支持率升至71.3%。不支持率創下尹錫悅2022年就任總統以來新高。



韓國民調機構“真實計量器”7日至11日對2009名韓國成年人展開民意調查。結果顯示，尹錫悅所獲支持率為25.8%，較上周下降2.1個百分點，與兩周前持平；不支持率為71.3%，較上周增加3.2個百分點。



從受訪者年齡來看，尹錫悅在幾乎全部年齡段人群中的支持率均有所下滑。其中，70歲以上受訪者對他的支持率降幅最大，減少6.2個百分點；從受訪者所在地區來看，尹錫悅在首爾、釜山、大田等主要城市和周邊地區的支持率均有所下降。



“真實計量器”還於本月10日至11日實施政黨支持率調查。結果顯示，韓國執政黨國民力量黨支持率為30.8%，較上周下降1.9個百分點；最大在野黨共同民主黨支持率為43.9%，較上周增加1.5個百分點。在4月國會選舉中異軍突起的祖國革新黨所獲支持率為9.3%。



尹錫悅2022年5月就任韓國總統，其支持率同年7月首次跌破40%。近期，其支持率徘徊在30%以下的低位。