日本部分水體污染引發民眾擔憂

中評社北京10月15日電／據人民日報報導，日本大阪府攝津市一處地下水檢測出有機氟化合物含量超標400多倍後，當地民間團體組織附近千餘名居民進行血液檢測。不久前公布的調查結果顯示，約三成受檢者血液中全氟和多氟烷基物質（PFAS）含量超標。



據瞭解，PFAS難以降解，會在環境和人體中積累，被稱為“永久性化學物”。2023年，世界衛生組織下屬機構國際癌症研究署將其中一種代表性物質全氟辛酸（PFOA）列為致癌物，將另一種代表性物質全氟辛烷磺酸（PFOS）列為可能致癌物。



去年一項水質調查結果顯示，大阪府攝津市一處地下水中PFAS含量達到日本暫定國家標準的420倍。附近30多名居民去年底被發現血檢異常後，一家民間團體決定擴大檢測範圍，對千餘名居民進行血檢。結果顯示，接受血檢的大阪府和兵庫縣1190名居民中，約三成血液中PFAS含量超標。該團體要求日本中央政府為居民做免費血檢，並採取相應對策。



日本環境省今年3月公布的2022財年全國水質調查結果顯示，受調查的38個一級行政區的1258處水體中，有111處PFAS含量超標。為掌握日本各地自來水中PFAS的檢測情況，日本政府已於今年5月要求各地方政府及相關企業，在9月底前報告水質調查結果。



進行調查的日本京都大學研究生院醫學研究科社會健康醫學系副教授原田浩二對媒體表示，已有很多PFAS超標事件發生，有必要採取預防措施，盡快確認污染源，並開展污染物去除工作。