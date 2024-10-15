朝方指責韓軍方系無人機侵朝領空事件主犯

中評社北京10月15日電／據新華社報導，朝中社14日報導，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正當天發表談話說，朝方清楚知道韓國軍方系無人機侵犯朝鮮領空事件的“主犯”。



據朝中社此前報導，朝鮮外務省11日晚間發表聲明，譴責韓國無人機侵犯朝鮮領空，稱此系嚴重犯罪行為。據韓聯社11日報導，韓國國防部長官金龍顯當天表示，韓軍方沒有向朝鮮發射無人機。



據朝中社13日報導，朝鮮國防省發言人說，朝鮮人民軍總參謀部已指示朝韓邊境的部隊進入射擊準備態勢。