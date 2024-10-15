首屆香港演藝博覽將舉辦100餘場活動

中評社北京10月15日電／據新華社報導，首屆香港演藝博覽14日在西九文化區開幕。這項為期5天的表演藝術盛事匯聚來自超過60個國家和地區、逾1400名藝術從業人員，將舉辦超過100場表演、展覽及講座等活動。



本屆演藝博覽由香港特區政府文化體育及旅遊局贊助、香港藝術發展局舉辦，旨在促進香港、內地以至全球的藝術文化交流，同時拓展演藝市場。



據介紹，本屆演藝博覽包含多元化活動，為藝術愛好者及專業人士帶來豐富文化體驗。博覽將呈獻超過60個表演藝術項目，包括15個國際精品演出和12個藝團參與的項目推介等。



香港特區政府政務司司長陳國基致辭表示，香港中西文化薈萃，擁有背靠祖國、聯通世界的得天獨厚優勢，加上世界級的文化藝術設施和多元化的文化空間，讓香港可以進一步提升作為地區及世界文化樞紐的地位。此次演藝博覽不只是一個交易市場，更是一個讓大家建立聯繫、分享想法和促進進一步合作的平台。



香港藝術發展局主席霍啟剛表示，相信此次演藝博覽不僅能凸顯香港作為文化樞紐的地位，更能拓展香港與全球演藝界的合作，鞏固香港在國際演藝舞台上的角色。



為促進粵港澳大灣區內的文化交流，香港演藝博覽將安排參加者自選到廣州及深圳考察，瞭解當地文化藝術，感受大灣區豐富的文化氛圍和傳統。