第十六屆中國—葡語國家文化周開幕在即

中評社北京10月15日電／據海外網報導，記者從14日召開的第十六屆中國—葡語國家文化周新聞發布會上獲悉，本屆文化周將於10月17日至20日隆重舉行，中國與葡語國家藝術家、文藝團體、廚師等，將來澳開展一系列特色鮮明的文化交流活動。中國—葡語國家經貿合作論壇（澳門）常設秘書處秘書長季先崢、副秘書長謝穎、東晨光及輔助辦公室主任餘雨生等出席發布會並介紹活動相關情況。



季先崢表示，本屆中國—葡語國家文化周以“中葡文化交融，共促民心相通”為主題，發揮澳門作為中國與葡語國家的橋梁和紐帶作用，深化人文交流，密切友好往來，促進中國與葡語國家合作與友誼。



據介紹，本屆中葡文化周將在澳門漁人碼頭勵駿大道開幕，中國以及安哥拉、巴西、佛得角、幾內亞比紹、赤道幾內亞、莫桑比克、葡萄牙、聖多美和普林西比、東帝汶九個葡語國家的文化藝術團隊將帶來一系列精彩紛呈的節目。現場還設有手工藝市集、廚藝展示工作坊、葡語國家及澳門產品展銷攤位等。葡語國家名廚將聯手澳門漁人碼頭怡景餐廳，呈獻風味獨特的美饌佳肴，展示葡語國家美食文化。



本屆中葡文化周首設中葡視聽作品展播活動，將在澳門科技大學等多所學校展映《中華白海豚》等影片。第四屆“葡光十色”展覽將於10月21日至11月24日在中葡綜合體一樓展廳舉辦，展出來自巴西、東帝汶及澳門藝術家的創意佳作。



本屆中葡文化周由中葡論壇（澳門）常設秘書處主辦，澳門特區招商投資促進局、澳門特區政府旅遊局、市政署協辦，並得到澳門安哥拉協會、澳門巴西之家協會、澳門佛得角友好協會、幾內亞比紹本土人及友人聯合會、莫桑比克之友協會、中澳聖多美和普林西比友人聯誼會、澳門葡人之家協會、澳門土生協會以及澳門、帝汶友誼協會等大力支持。