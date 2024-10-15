前三季度貨物貿易進出口總值創歷史同期新高

中評社北京10月15日電／據人民日報報導，海關總署10月14日發布數據顯示：今年前三季度，我國貨物貿易進出口總值32.33萬億元，同比增長5.3%。其中，出口18.62萬億元，同比增長6.2%；進口13.71萬億元，同比增長4.1%。



前三季度，我國貨物貿易進出口總值創新高，歷史同期首超32萬億元，各季度分別進出口10.15萬億元、11萬億元、11.17萬億元，均超過10萬億元，這在歷史同期也是首次。



各類經營主體保持活躍，民營企業進出口實現較快增長。前三季度，我國民營企業進出口17.78萬億元，同比增長9.4%，占我國外貿總值的55%，提升了2.1個百分點；外商投資企業進出口9.53萬億元，同比增長1.1%，連續兩個季度實現增長。



市場多元化穩步推進，我國與160多個國家和地區貿易實現增長。對共建“一帶一路”國家進出口15.21萬億元，同比增長6.3%，占比提升到47.1%；對《區域全面經濟夥伴關係協定》其他成員國進出口9.63萬億元，同比增長4.5%，其中對東盟進出口5.09萬億元，同比增長9.4%。



出口產品結構優化，高端裝備出口增長超四成。前三季度，我國機電產品出口11.03萬億元，同比增長8%，占出口總值的59.3%。其中，高端裝備出口同比增長43.4%，集成電路、汽車、家用電器出口同比分別增長22%、22.5%、15.5%。