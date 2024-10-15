9月份CPI環比持平PPI環比降幅收窄

中評社北京10月15日電／據人民日報報導，13日，國家統計局發布了2024年9月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。數據顯示，9月份，消費市場運行總體平穩，價格基本穩定，全國CPI環比持平，同比上漲0.4%；受國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等因素影響，PPI環比降幅收窄，同比降幅擴大。



從環比看，9月份食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落2.6個百分點，影響CPI環比上漲約0.16個百分點。食品中，開學季叠加中秋節日因素等影響，鮮菜、雞蛋、鮮果和豬肉價格分別上漲4.3%、2.5%、2.1%和0.4%，合計影響CPI環比上漲約0.17個百分點；休漁期結束，水產品供應有所增加，價格下降0.5%。非食品價格下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點，影響CPI環比下降約0.18個百分點。非食品中，暑期結束出行減少，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別下降14.8%、7.4%和6.3%。



從環比看，PPI下降0.6%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，生產資料價格下降0.8%，降幅比上月收窄0.2個百分點；生活資料價格由持平轉為下降0.1%。國際油價下行帶動國內石油和天然氣開採業價格下降3.2%。