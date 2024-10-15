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“隴電入魯”工程甘肅段全線貫通
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2024-10-15 15:49:05
中評社北京10月15日電／據人民日報報導，10月13日，隴東—山東±800千伏特高壓直流輸電線路工程甘肅段全線貫通。甘肅是此工程途經的5省份中第一個實現貫通的省份，較原計劃提前一個半月。
“隴電入魯”工程是我國首個“風光火儲一體化”大型綜合能源基地外送項目。工程起於甘肅省慶陽市慶陽換流站，途經甘肅、陝西、山西、河北、山東5省份，止於山東省泰安市東平換流站，線路全長926.4千米。國網甘肅省電力公司相關負責人介紹，甘肅段全長108.1千米，共計新建鐵塔182基，計劃年底具備帶電投運條件。
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