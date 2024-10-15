8城市試點開放信用監管數據

中評社北京10月15日電／據人民日報報導，市場監管總局、國家數據局近日聯合印發《關於開展向平台企業開放信用監管數據試點 推動平台經濟規範健康發展的通知》，選取8個城市向平台企業開放信用監管數據，以提高境外來華人員移動支付的便利性，強化平台企業落實主體責任，推動平台經濟規範健康發展。



在當前消費場景中，境外來華人員習慣綁定信用卡進行移動支付，境內個體工商戶普遍使用的微信、支付寶等個人收款碼不支持信用卡支付。由於移動支付平台不掌握個體工商戶登記信息，造成個體工商戶開通商戶收款碼流程複雜、周期較長，嚴重影響境外來華人員支付便利性。此次印發通知旨在解決上述難點。



通過向符合條件的移動支付平台開放信用監管數據，服務平台企業進一步簡化商戶收款碼開通流程，實現個體工商戶開通商戶收款碼的快速辦理，便利境外來華人員移動支付，推動高水平對外開放。同時，這些數據也將為平台企業核查個體工商戶信用風險提供參考，提升平台企業信用管理水平，推動平台企業落實合規主體責任。



在綜合考量個體工商戶數量、地域特點、移動支付產業發展情況等因素的基礎上，選取了江蘇蘇州、浙江杭州、山東濟南、湖北武漢、湖南長沙、廣東深圳、四川成都和陝西西安等8個城市開展試點工作。



通知明確規定，數據開放將按照最小必要原則，採用“原始數據不出域、數據可用不可見”的方式開展數據核驗，並嚴格限定僅用於個體工商戶開通商戶收款碼，以及為平台企業核查個體工商戶信用風險提供參考；加強系統、接口的安全防護，制定應急處置方案，嚴防數據安全問題和商業秘密洩露問題。