大陸組合拳懲“獨”震懾強

中評社北京10月15日電／據大公網報導，國務院台辦14日宣布依法對沈伯洋、曹興誠和“黑熊學院”實施懲戒。自2021年大陸方面公布首批“台獨”頑固分子以來，目前清單在列者共12人。多位大陸學者表示，這是台當局領導人賴清德上台後大陸首次更新“台獨”頑固分子清單，是依法懲戒“台獨”勢力的一項重要舉措，與近日一系列反“獨”動作形成組合拳，將對謀“獨”挑釁行徑帶來有力震懾。



今年6月，大陸多部門公布《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（下稱《意見》）。廈門大學台灣研究院副院長張文生指出，大陸在此時更新懲“獨”清單，是進一步落實《意見》的舉措，表明針對“台獨”分裂活動絕不留妥協空間。



北京聯合大學政治學研究所所長朱松嶺表示，“台獨”頑固分子清單再添兩人，並公開實施制裁的具體措施，展示大陸方面繼續強化對“台獨”分裂勢力的法律懲戒力度。他指出，沈、曹及“黑熊學院”代表了一種特殊的“台獨”運作模式，即借助講座、培訓、演練、親子活動等形式，系統進行“台獨”思想灌輸和培訓，並向民眾散播暴力衝突的種子。其“台獨”分裂活動隱蔽性強，影響廣泛，尤其是對台灣年輕一代構成了極大思想侵蝕。大陸的懲戒措施不僅針對其個人，更是對此類“台獨”行徑的強烈警告。



上海東亞研究所所長王海良表示，曹興誠是被列入清單的首位商界人士，其一方面為“黑熊學院”提供經濟支持，一方面赤膊上陣，直接投資影視劇等大搞文化“台獨”，危害性顯著。



張文生指出，大陸此舉旨在向外界傳遞信號，無論政界還是商界人士，只要踩到“台獨”紅線、向大陸發起挑釁，就有可能被列入懲戒名單。