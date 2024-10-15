台民眾：搞“台獨”必付沉重代價

中評社北京10月15日電／據大公網報導，對於大陸方面決定依法對“台獨”頑固分子沈伯洋、曹興誠和“黑熊學院”實施懲戒，台南青年林秉謙表示，大陸通過法律手段對“台獨”頑固分子進行懲治，以此震懾那些敢於公然從事分裂活動的人，同時通過常態化的軍事演習來遏制“台獨”勢力與外部勢力的勾結。



台北青年翁鼎鈞表示，“台獨”永遠不可能成事。大陸對“台獨”頑固分子實施制裁，禁止他們及其家屬進入大陸和港澳地區，正是代表著大陸對於煽動國家分裂者的嚴厲警告與懲處。任何從事“台獨”活動的人衹有死路一條。



台灣跆拳道選手李東憲表示，大陸將沈伯洋、曹興誠列入“台獨”頑固分子清單並實施制裁，這一舉措彰顯了大陸堅決反對“台獨”分裂、維護國家主權和領土完整的堅定決心。“台獨”頑固分子及其關聯機構的分裂行徑嚴重破壞兩岸關係和平發展，損害中華民族根本利益。對他們進行制裁，禁止其進入大陸和港澳特別行政區，限制合作並依法終身追責，是對“台獨”勢力的有力震懾。這向那些企圖分裂國家的人明確傳達了一個信號：任何“台獨”行為都將付出沉重代價。



島內學者何溢誠表示，沈伯洋、曹興誠的所作所為，絕對是徹頭徹尾的頑固“台獨”分子，如今榜上有名，也算罪有應得。