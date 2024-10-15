歐盟：以色列襲擊聯合國維和人員違反國際法

中評社北京10月15日電／據新華社報導，根據歐盟發布的消息，外長會議重申了13日晚歐盟成員國共同發表的聲明，對襲擊聯合國維和部隊的行為予以譴責，並對以軍對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）的襲擊表示特別嚴重關切。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利在會場接受媒體採訪時說，歐盟27個成員國一致要求以方對襲擊展開徹底調查並給出解釋。他強調說，歐盟國家外長全力支持聯黎部隊，“沒有一個成員國贊成撤出聯黎部隊”。



英國外交大臣拉米當天與歐盟國家外長舉行了非正式會晤。拉米與法國、德國、意大利外長發表聯合聲明說，任何對聯黎部隊的蓄意襲擊都違反國際人道法和聯合國安理會第1701號決議。“保護維和人員是所有衝突方的責任。我們呼籲以色列及所有相關方履行其義務，確保聯黎部隊人員安全，允許聯黎部隊繼續執行其任務。我們重申聯黎部隊在黎巴嫩南部發揮的重要穩定作用，並強調聯合國在解決武裝衝突及減輕人道主義影響方面的重要性。”



當天，西班牙首相桑切斯在巴塞羅那出席一個論壇活動時說，聯黎部隊目前由西班牙人阿羅爾多·拉薩羅將軍指揮，聯黎部隊不會撤離，“因為在看到當地實際發生的一切後，今天我們對國際法的維護比以往任何時候都更有意義”。



連日來，聯黎部隊多次遭以軍襲擊，已有5名聯黎部隊維和人員受傷。以色列總理內塔尼亞胡13日說，黎巴嫩真主黨將聯黎部隊用作“人盾”，以軍曾多次提出聯黎部隊撤出戰區的要求，但屢遭拒絕。他聲稱，拒絕撤離將危及聯黎部隊人員及以軍士兵的生命安全。聯合國秘書長古特雷斯13日表示，儘管聯黎部隊在過去幾天內遭到多起襲擊，但仍將繼續堅守在所有陣地。