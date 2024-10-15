印度和加拿大相互驅逐外交官

中評社北京10月15日電／據新華社報導，印度外交部14日發表聲明，要求6名加拿大外交官限期離境，並決定從加拿大撤回6名外交官。同日，加拿大外交部宣布以涉嫌暴力犯罪活動為由驅逐6名印度外交官。



印度外交部14日晚發表聲明說，印度政府要求加拿大包括駐印度臨時代辦在內的6名外交官於19日23時59分前離開印度。



當天下午，印度外交部在另一份聲明中說，印方已決定從加拿大撤回高級專員等6名外交官。聲明說：“印度對加拿大政府確保印度外交官安全的承諾沒有信心。因此，印度政府決定撤回高級專員和其他被針對的外交官。”



當天早些時候，印度外交部在新聞公報中說，印外交部13日收到加拿大方面通報稱，印度駐加拿大高級專員和其他外交官是2023年一名印度裔錫克教分離主義者遇刺案調查的“嫌疑人員”。印度外交部14日召見加拿大駐印度臨時代辦進行嚴厲反駁，並否認有關印度外交人員參與該謀殺案的指控，稱其為“荒謬的誣陷”。



加拿大外交部14日發表聲明，宣布以涉嫌暴力犯罪活動為由驅逐印度駐加高級專員和其他5名外交官。聲明說，加警方收集了確鑿證據，為進一步調查並允許警方約談相關人員，加方要求印度方面放棄外交和領事豁免並配合調查。但由於印度方面予以拒絕，並考慮到加拿大人的公共安全問題，加拿大向上述6人發出了驅逐通知。