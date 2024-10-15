東盟峰會落幕，持續推進區域一體化進程

中評社北京10月15日電／據人民日報報導，10月9日至11日，第四十四屆和第四十五屆東盟峰會及相關會議在老撾首都萬象舉行。本次峰會的主題為“東盟：加強聯通和韌性”，與會各方圍繞東盟政治安全共同體、經濟共同體、社會文化共同體三大支柱，就區域經濟一體化、互聯互通、數字經濟、綠色發展等議題深入探討，審議並通過了90多項成果文件。



共同維護地區團結與和平穩定



東盟輪值主席國老撾國家主席通倫在開幕致辭中表示，多年來，東盟取得的成就給地區民眾帶來了實實在在的利益，反映了該地區的共同願望、決心、團結和多元化。這些成就進一步表明，以“東盟方式”指導地區合作符合東南亞地區發展形勢。當前國際和地區形勢正發生急劇複雜變化，面臨多重挑戰。在此背景下，東盟應繼續堅持和平、穩定和可持續發展的共同目標，堅持平等互利的多邊主義。



峰會審議了《2025年東盟共同體願景》落實情況和東盟共同體建設進展。老撾總理宋賽在峰會閉幕後舉行的新聞發布會上表示，《2025年東盟共同體願景》將為制定“2045年東盟共同體願景”奠定堅實基礎。我們的目標是到2045年建設一個有韌性、創新、充滿活力和以人為本的東盟共同體。



“東盟衹有通過建設性合作才能維持和平與穩定。”泰國總理佩通坦表示，泰國將與所有東盟成員國密切合作，以維持地區和平與穩定，並提高該地區作為負責任的全球參與者的地位。



馬來西亞總理安瓦爾表示，在全球緊張局勢持續加劇的情況下，東盟必須勇敢地向世界發出團結的明確信號。他呼籲東盟十國加強地區合作，避免內部衝突和分裂。



越南外長裴青山表示，期待東盟各國進一步凝聚共識，在對外關係和影響地區和平的問題上保持協調、平衡。



與會各方還一致同意加快接收東帝汶成為東盟第十一個成員國的進程。2022年，東帝汶在柬埔寨金邊召開的東盟峰會上被授予觀察員地位。

