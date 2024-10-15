安理會對聯黎部隊遭襲表示“強烈關切”

中評社北京10月15日電／據新華社報導，聯合國安理會10月輪值主席、瑞士常駐聯合國代表帕絲卡萊·貝里斯維爾14日說，安理會成員對聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）多個陣地近日遭襲表示“強烈關切”。



貝里斯維爾當天在安理會就黎以局勢舉行閉門磋商後發表聲明說，過去幾天有數名維和人員受傷，安理會成員就此重申聯合國維和人員及其駐地絕不能成為襲擊目標。安理會成員強調聯黎部隊在支持地區穩定方面的作用，重申對聯黎部隊的支持，並敦促各方尊重聯黎部隊人員及其駐地的安全。



貝里斯維爾表示，對於衝突造成平民傷亡、民用基礎設施遭到破壞以及黎巴嫩境內流離失所者人數不斷增加等情況，安理會同樣深表關切，呼籲各方遵守國際人道主義法、全面履行安理會第1701號決議，並強調需“通過外交努力永久結束衝突”，以便讓黎以邊境“藍線”兩側平民安全返回家園。



聯合國負責維和事務的副秘書長拉克魯瓦當天在向安理會通報情況後對媒體表示，儘管以色列國防軍要求聯黎部隊撤離“藍線”附近的陣地，但聯黎部隊將堅守其所有陣地。他說，聯合國此前就此做出了決定，這是根據“一系列因素和標準”進行仔細考慮後做出的決定，“這一決定仍然有效”，聯合國秘書長古特雷斯已對此進行了確認。



拉克魯瓦還表示，維和人員的安全是重中之重，聯合國正不斷對局勢進行評估，並針對所有情況制定了應急計劃。



