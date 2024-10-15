神秘無人機群“入侵”美軍基地

中評社北京10月15日電／據大公報轉《華爾街日報》報導：美國軍事重地弗吉尼亞州一個空軍基地去年12月曾遭神秘無人機入侵，無人機群約在12架以上，但美國國防部與聯邦調查局（FBI）均無法確認無人機幕後主使。



《華爾街日報》報導，事發地點位於弗吉尼亞州漢普頓地區的朗裡空軍基地。該地點毗鄰美軍航母與潛艦造船廠諾福克海軍基地。去年12月6日，漢普頓警方首次報告空中發現無人機群，並在第二天再次發現無人機在漢普頓上空飛行。當時軍方派出偵查艇但查無所獲。12月23日，神秘無人機隊最後一次在基地附近出現。機隊出現17天期間，情報機關曾在海上攔截小型船只，但未發現操作指揮的電腦器材。據朗裡空軍基地高級指揮官凱利稱，神秘無人機約20呎長，以每小時超過100英里的速度在3000至4000呎高度飛行，機隊還往南飛往包括海豹突擊隊第6分隊與世界最大軍港、諾福克海軍基地區域。



美國聯邦法律規定，禁止軍方在軍事基地附近擊落無人機，除非無人機構成迫在眉睫的威脅，但這幾次無人機入侵均不屬於此類威脅。有專家表示，不明無人飛行機隊包括大型固定翼與小型四旋翼無人機，其規模、行動、路徑與模式都並非業餘愛好者能夠操作。



據報導，在無人機首次入侵兩周後，相關報告被提交給總統拜登。當時美國國防部、FBI以及國防部不明飛行物小組專家在白宮開會商討，但迄今無法判斷是惡作劇還是敵對行為。美國當局本月表示，洛杉磯北部的愛德華茲空軍基地近幾個月也發現了更多不明無人機群。