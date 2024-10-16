李家超：新修訂服務貿易協議帶來三大益處

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月16日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，CEPA新協議對香港的益處體現在三方面。首先，香港多個具優勢產業都可獲得更多新機遇，具體例子包括電視和電影業取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，同時取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制。



李家超表示，CEPA新修訂協議在多個香港具優勢的服務領域實施開放措施，讓更多香港企業和專業人士能以更優惠的待遇進入內地市場。新修訂協議的措施大部分適用於內地全境，亦有一些重點在粵港澳大灣區內地九市試行。



李家超說，這次簽署新修訂協議，香港獲得莫大裨益，尤其三方面。



第一，香港多個具優勢產業獲得更多新機遇。具體例子包括電視及電影業方面，取消香港人士參與網絡電視劇作主創人員的數量限制，同時取消香港服務提供者不得投資電影製作的限制。



旅遊業方面，經由香港入境內地的外國旅行團可在廣東停留144小時的免簽政策，適用區域由珠三角地區和汕頭市擴展至整個廣東省。有關安排將有助香港業界開拓“一程多站”旅遊產品，吸引海外遊客來香港。



金融服務業方面，取消香港金融機構向內地保險公司投資入股最近一年年末總資產不少於20億美元的要求，這項措施容許更多香港金融機構進入內地保險市場。



第二，帶來制度創新，提供彈性和便利，方便香港企業在內地投資和發展。新修訂協議新增“港資港法”和“港資港仲裁”的措施，除了支持合資格的港資企業，可以選擇使用香港法律為合同適用法，以及選擇香港為仲裁地，還同時讓香港用好在法律和爭議解決服務的優勢，協助大灣區建立更國際化的商業環境。



第三，鬆綁規限，吸引世界各地企業和人才落戶香港，經香港進入內地市場。新修訂協議在大部分服務領域，取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年的年期規定。由於CEPA沒有限制受惠者的資金來源，換言之，全球任何地方的創業家和資金在香港註冊成立公司，都可以如同香港本地公司，享受到CEPA的優惠待遇，令香港成為海外企業設立公司的首選地，海外企業只要透過在香港設立的公司，就很容易享受優惠待遇進入內地。