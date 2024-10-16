李家超：施政報告綠色封面　代表和諧活力

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月16日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超今日發表2024年施政報告，昨日出席行政會議前見記者，他表示，這是他任內第三份施政報告，主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。封面沿用綠色，代表政府政策的延續性和關連性，以及和諧、活力和繁榮。



李家超表示，今年《施政報告》的主題是“齊改革同發展 惠民生建未來”。同時亦制訂了《施政報告》的《附篇》，因為希望取代過去沿用了兩年的《政策措施》文件，令《附篇》與《施政報告》更有關連性。《附篇》亦一一列出不同政策的背景和細節。希望以《施政報告》的《附篇》取代過去的《政策措施》文件，讓大家明白兩者的關連性，不希望《附篇》被忽略。



李家超亦表示，為準備《施政報告》，用了三個多月的時間，舉辦了超過40場諮詢會和走訪了社區，接觸市民，聽取他們對《施政報告》的意見和想法。自己亦於不同場合收到不同意見，包括從信件、電郵和社交媒體，總共收到超過9500份意見書。感謝每一位提供意見讓我參考的人士，因為他們的意見和想法均有助於我在制訂《施政報告》時判斷重點和優次。



李家超指出，特區政府會按《施政報告》落實各項政策和措施，通過《施政報告》的理念，相信只要大家一起努力抓緊機遇，齊改革同發展，我們必能再創高峰，惠民生建未來。

