動植物公園9猴死亡　李家超：儘早查明原因

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月16日電（記者 段曉魯）日前，香港動植物公園先後有九隻猴子死亡。香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，特區政府政府會圍堵問題、適當管控並查明原因。



李家超表示，文化體育及旅遊局局長已經主持了一個跨部門會議來緊急處理這件事，亦聽取了康樂及文化事務署、漁農自然護理署，以及衞生署作出相關的報告。



李家超認為，首先一定要圍堵問題，不讓問題再擴大。目前，有關園區已經被圍封，亦已清潔消毒。首先圍堵這個問題，控制了。



第二是要做適當的管控。除了清潔和消毒，還要繼續監察，確保現場環境繼續被圍堵，而且現時的工作人員亦一定要做好自己的防禦工作，即是要穿戴適當的保護裝備和衣物，另外要著力監察現在的情況。



第三，要盡早查明九隻動物的死亡原因，包括解剖和毒理分析。這方面的專家已經開始工作，尤其希望化驗方面盡快完成毒理化驗，讓特區政府知道這次九隻動物死亡的真正原因，以對症下藥，針對性地按著原因處理。文體旅局局長會在這事件上作積極指揮和統籌。如有任何消息或新發展，應該盡早公布，讓大家知道事情的事實，特區政府之後採取甚麼措施亦會盡早公布。



