頻襲聯黎部隊　以色列為何不怕惹眾怒？

中評社北京10月15日電／隨著黎以衝突不斷升級，以色列近來數次襲擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊），引發國際社會廣泛反對。



新華社報導，分析人士認為，以色列此舉既是表達對聯合國及聯黎部隊的不滿，也是為以軍攻打黎南部的軍事行動服務。以色列自本輪巴以衝突爆發以來屢屢踩踏國際社會“紅線”，主要原因是美國一直對其縱容支持，導致其行為得不到約束。此次系列襲擊事件嚴重挑戰聯合國權威，或導致更廣泛的地區動蕩。



以軍襲擊不斷



近日，聯黎部隊頻頻遭襲。10日，以軍一輛坦克向聯黎部隊位於納古拉地區司令部的一座哨塔開火，造成兩名維和部隊人員受傷；11日，以軍襲擊又造成兩名維和部隊士兵受傷；12日，聯黎部隊一名維和人員被附近軍事活動的槍彈擊傷；13日，兩輛以軍坦克強行進入聯黎部隊駐地。此外，聯黎部隊還指認以軍12日阻止聯黎部隊一次“至關重要的”後勤行動。



聯黎部隊根據1978年聯合國安理會第425號決議建立，並在2006年的安理會第1701號決議中得到更多授權，旨在維護黎南部地區安全，數十國參與派遣維和人員。上述襲擊引發多國政府和國際組織譴責。



面對國際社會譴責聲浪，以色列總理內塔尼亞胡態度強硬，13日專門發表致聯合國秘書長古特雷斯的視頻聲明，稱黎巴嫩真主黨將聯黎部隊用作“人盾”，以軍曾多次要求聯黎部隊撤出戰區但屢遭拒絕，拒絕撤離將危及聯黎部隊和以軍士兵生命安全。內塔尼亞胡稱，以色列對維和部隊人員受傷“深感遺憾”，正盡一切努力防止此類事件再次發生，“但確保這一點簡單而明顯的方法就是讓他們脫離危險區域”。



古特雷斯同日回應說，儘管聯黎部隊過去幾天內遭到多起襲擊，但仍將繼續堅守所有陣地。他說，以軍坦克破壞聯黎部隊駐地大門強行進入的行為令人深感擔憂。聯合國的“不可侵犯性”必須在任何時候得到無條件尊重，聯合國機構人員及其財產的安全必須得到保障。

