黃載皓：降低半島風險是韓國經濟增長關鍵

中評社首爾10月18日電（作者 黃載皓）韓國上市股票價格低於同類外國上市公司的現象被稱為 “韓國折扣”（Korea Discount），有人指出，如果韓國股市要躍升至發達市場，就必須解決這個問題。與此相反的是韓國溢價(Korea Premium)。要讓韓國折扣變成溢價，必須解決一系列風險，包括財閥式的公司結構和政府的過度監管，但其中一個關鍵風險是朝鮮半島的地緣政治風險。



韓國折扣目前分為外部風險和內部風險。外部風險包括非傳統安全風險，如流行病、網絡、恐怖主義、氣候變化、自然災害和糧食短缺，此外還有傳統的貿易和商業風險。還有傳統的大國風險，如霸權競爭。中美關係風險正從貿易和技術擴大到台灣、南海和印度洋-太平洋。還有以烏克蘭為核心的美俄風險。



然後是朝鮮半島風險。朝鮮半島局勢依然緊張，不完全排除朝鮮在美國總統大選前發射導彈或進行核試驗的可能性。朝鮮核談判已經全面停止，和平十分脆弱。對於朝鮮半島的地緣政治風險，樂觀與悲觀並存。在全球、東亞和朝鮮半島的風險中，我們需要更加積極主動地應對我們能夠應對的風險。韓國折扣是經濟矛盾，但更是分裂矛盾，我認為它是心理矛盾造成的創傷。我認為，我們需要三管齊下解決朝鮮半島問題，才能讓韓國折扣成為溢價。

