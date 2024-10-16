10月15日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10月15日主持例行記者會並就台灣問題、半島局勢等回答中外記者提問。以下是記者會問答全文：



深圳衛視記者：近日，世界知識產權組織發布《2024年全球創新指數報告》，中國在全球的創新力排名較去年上升1位至第11位，是排名前30位中唯一的中等收入經濟體。請問發言人對此有何評論？



毛寧：自2007年《全球創新指數報告》首次發布以來，中國各項排名不斷提升。今年的報告顯示，中國是10年來創新力上升最快的經濟體之一，也是擁有百強科技創新集群最多的國家，創新發展動能強大、前景廣闊。



中國創新能力的提升源於不斷加大的研發投入和開放包容的國際合作。據統計，去年中國研發經費投入總量超過3.3萬億元人民幣，比上年增長8.4%。我們同160多個國家和地區建立科技合作關係，簽署118個政府間科技合作協定。中國良好的創新環境和豐富的人才資源也吸引越來越多跨國公司在華設立研發中心。



中國的科技創新有利於中國，也將造福世界。面對新一輪科技革命，我們願堅持開放包容的科技合作，同各國共享科技創新成果，共同應對全球性挑戰。



彭博社記者：近日，一艘菲律賓漁業部門船只和一艘中國“海上民兵船”在南海相撞。菲政府批評了中方船只的行為。外交部對此有何評論？



毛寧：據我瞭解，實際情況是，菲方公務船在中國管轄海域以危險方式航行，並與在該海域正常作業的中國漁船發生擦碰。菲方上述行為侵犯了中方主權，嚴重威脅中方漁船和人員安全。