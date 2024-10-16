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外交部：台灣問題不容任何外來干涉
http://www.CRNTT.com   2024-10-16 00:27:46


外交部發言人毛寧（中評社　海涵攝）
　　中評社北京10月16日電（記者　海涵）外交部發言人毛寧10月15日在例行記者會上應詢表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

　　有記者問，美國國防部發言人周一表示，中國人民解放軍昨天在台灣附近舉行的軍事演習是不負責任、不相稱的，破壞了穩定。中方對此有何評論？

　　毛寧說，中方主管部門已經發布了消息。毛寧強調，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。要真正維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明堅持一個中國原則，堅決反對“台獨”。
 


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