外交部：台灣問題不容任何外來干涉

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10月15日在例行記者會上應詢表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。



有記者問，美國國防部發言人周一表示，中國人民解放軍昨天在台灣附近舉行的軍事演習是不負責任、不相稱的，破壞了穩定。中方對此有何評論？



毛寧說，中方主管部門已經發布了消息。毛寧強調，台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。要真正維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明堅持一個中國原則，堅決反對“台獨”。

