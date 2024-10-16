李振廣答中評：賴清德為分裂進行理論鋪墊

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣（中評社 海涵攝） 中評社北京10月16日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院院長李振廣日前接受中評社記者採訪時指出，無論賴清德用什麼花言巧語、用什麼瞞天過海的陰謀詭計欺騙民眾，我們都不會允許其分裂圖謀得逞。在我們的大力推動下，實現中國完全統一的歷史車輪滾滾向前，勢不可擋。賴清德的謀“獨”小伎倆，只不過是螳臂擋車而已。



賴清德在雙十講話中稱“中華民國已經在台澎金馬落地生根”。李振廣指出，這是賴清德在為下一步推動把台灣從中國分裂出去進行的理論鋪墊，是其謀“獨”的重要一步。



李振廣分析，眾所周知，520演說賴清德“台獨”言行極為囂張，在受到內外壓力之後，又開始打起了“中華民國”這塊招牌的主意。這塊招牌曾經被賴清德之流“台獨分子”視為眼中釘肉中刺，急欲毀之而後快。現在竟然拾起這塊招牌，賴清德是想利用這塊招牌達到自己謀求“台獨”的目標，顯然是包藏禍水、別有用心。



李振廣認為，從這次賴清德雙十講話相關言論可以明顯看出，賴清德稱“中華民國已經在台澎金馬落地生根”僅僅是他打出的第一張牌，隨後進而聲稱兩岸互不隸屬，試圖撇清台海兩岸的同屬一個中國的政治、歷史、法律關係，製造出中國領土、主權已經分裂的假象，然後再為其下一步砸爛“中華民國”這塊政治招牌，建立“台灣國”創造條件。這就是賴清德說出這句話的最終意圖。這一點要看清楚。

