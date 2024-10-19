彭韜語中評：賴割裂解構兩岸歷史聯結

彭韜（中評社圖片） 中評社北京10月19日電（記者 海涵）華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜日前接受中評社記者採訪時指出，賴清德“雙十講話”中所謂“中華民國已經在台澎金馬落地生根”割裂解構兩岸歷史文化聯結，是一種政治欺騙；賴清德所謂“中華民國和中華人民共和國互不隸屬”是偷換概念，以假亂真解構“兩岸一中”；賴清德所謂“中華人民共和國無權代表台灣”則是妄圖將兩岸對立起來，為台灣擴大其所謂“世界影響力”作出理論鋪墊，企圖推動台灣問題國際化；至於賴清德“祖國論”謬論，是模糊歷史的變相“台獨論”。



賴清德割裂解構兩岸歷史文化聯結



彭韜指出，賴清德所謂“中華民國已經在台澎金馬落地生根”的論調完全是歪曲事實、混淆視聽。賴清德強調所謂“落地生根”是對聯大2758號決議文關於台灣問題堅定立場的扭曲曲解，更是對兩岸歷史文化聯結的割裂解構，是一種政治欺騙。



彭韜表示，從歷史上看，台灣自古便是中國神聖不可分割的一部分。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府成立，取代所謂“中華民國”政府成為代表全中國的唯一合法政府。1971年10月25日，聯合國大會第26屆會議第1976次全體會議上就“恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題”進行表決，形成了第2758號決議，該決議以76票贊成、35票反對、17票棄權的壓倒多數通過。主要內容為恢復中華人民共和國的一切權利，承認中華人民共和國政府在聯合國組織的唯一合法代表，並立即把蔣介石的代表從聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。中華人民共和國政府在法理維度與國際認定上完全享有中國的主權，當然包括對台灣的主權。雖然由於歷史遺留問題——國共內戰、國民黨退守台灣、內戰延續和外部反華勢力干涉，海峽兩岸陷入了長期的政治對立，但中國的主權和領土從未分割，台灣是中國一部分的地位從未改變。賴清德在“雙十”講話中從113年前推翻帝制要建立“民有、民治、民享”的民主共和國歷史談起，還提及古寧頭戰役、八二三戰役，守住台澎金馬，守住“中華民國”，到肯定“美麗島”等民主運動的貢獻，欲以此宣揚“中華民國”的艱苦抗爭的“民主”淵源，但是他忽視了“中華民國”的歷史其實就是全體中華兒女為之奮鬥、整個中華民族休戚與共的歷史。因而，所謂“中華民國已經在台澎金馬落地生根了”，不過是賴清德為了割裂兩岸歷史和文化聯結所編造的歷史騙局。



彭韜續指，從現實上看，賴清德稱“中華民國已經在台澎金馬落地生根了”，實際上是打著“民主自由”的旗號進行政治欺騙，是想通過所謂“落地生根”來與大陸相區隔。但事實上，以賴清德為首的民進黨“台獨”勢力，既沒繼承“中華民國”蘊涵的民主精神，也沒有遵從孫中山先生畢生都在為爭取中華民族一體共和的建國而奮鬥的“民族、民權、民生”“三民主義”，而是刻意“去中國化”，親日親美，揚言搭建“台日命運共同體”，深化“美日台”戰略合作。賴清德還罔顧民生需求，“七缺”問題一直惡化，其施政下經濟民生問題層出不窮。就“自由”而言，民進黨在過去參與執政的八年裡，在島內大肆製造綠色恐怖，打壓政治同僚，進行“1450”言論控制，限制兩岸交流，踐踏“民主自由”準則，試問賴清德有何資格代表“中華民國”，又有何資格談“落地生根”？

