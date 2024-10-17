中評記者對話明海法師：佛教智慧啟示

中國佛教協會副會長明海法師接受中評社記者採訪 中評社寧波10月17日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇10月15日在寧波開幕，中國佛教協會副會長明海法師在論壇前夕特別接受了中評社記者訪問。訪談期間，明海法師就兩岸佛教交流、兩岸佛教淵源、中華文化在佛教中國化進程中的角色、佛教智慧在全球衝突中的啟示與貢獻等問題進行了詳細解答，同時還詳細解析了有關人間佛教思想對人生價值觀等方面的影響。



明海法師畢業於北大哲學系，1992年9月出家，湖北潛江縣人。現任現任中國佛教協會副會長（駐會）、中國佛學院常務副院長、河北省佛教協會會長、河北柏林禪寺方丈。



兩岸佛教交流走在實現三通前列



當問及兩岸佛教文化交流在促進兩岸和平發展方面的作用有何體現時，明海法師特別回顧了兩岸佛教界自上世紀80年代以來的交流歷程。他指出，早在兩岸三通實現之前，佛教界已經走在了前面。儘管1949年後台灣進入長時間的戒嚴時期，但自1987年戒嚴令解除後，台灣的佛教界人士以各種方式回到大陸交流、探親等，其中包括不少高僧大德。其中，有一位名叫弘川法師的台灣高僧，他是首批回到祖國大陸的佛教僧人之一。弘川法師通過香港轉道回到大陸，象徵著兩岸佛教界互動的早期進展。此後，他定居河北，建寺弘法，並在那裡圓寂。明海法師回憶與弘川法師的交往，表示這位法師對兩岸佛教交流做出了深遠貢獻。



明海法師也談到，1989年，星雲大師率領弘法探親團回到大陸，開展為期一個月的弘法活動，這是兩岸佛教交流史上的一大事件。當時，中國佛教協會專門派出人員全程陪同星雲大師及其團隊，這表明了中國佛教界對這次活動的高度重視。



隨著1990年後台灣當局對佛教界與大陸互動的限制逐漸放寬，兩岸佛教交流愈發頻繁。明海法師提到，90年代，許多台灣的高僧法師前往大陸探親，並參與各類弘法活動，深化了兩岸佛教界的聯繫。2002年兩岸佛教界聯合舉辦了佛指骨舍利巡禮台灣活動。陝西扶風法門寺的佛指骨舍利被迎請至台灣，巡禮供奉，吸引了大批信眾瞻仰，場面盛大。明海法師指出，這次活動不僅是兩岸佛教交流一個階段性的高潮，也為兩岸關係的民間推交流動起到了重要作用，進一步加強了兩岸佛教界的溝通與共識。

