國台辦：賴清德“雙十”講話挑釁意味更濃

中評社北京10月15日電／國務院台辦發言人陳斌華15日答記者問表示，賴清德上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，不斷堆疊、加碼並大肆宣揚其“台獨”分裂主張，無論是“5·20”拋出“新兩國論”，本月初編造“祖國論”，還是這次在“雙十”講話拋出“台獨”新謬論，都如出一轍，且不斷升級挑釁一個中國原則，將“新兩國論”更加系統化、具體化，主張更加激進，對抗思維更強，挑釁意味更濃，蓄意升高兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。可以說，賴清德的“雙十”講話是一篇更具危害性、破壞性的“台獨自白”。



有記者問：島內及美西方有些輿論認為，賴清德“雙十”講話涉兩岸關係內容降低調門、對大陸展現了善意。也有輿論指出，賴的講話有很強的欺騙性、迷惑性、破壞性。請問對此有何評論？陳斌華作上述回應。



陳斌華指出，賴清德在講話中聲稱“中華民國已經在台澎金馬落地生根”，是在蓄意割裂兩岸歷史聯結，掏空一個中國內涵，企圖把所謂“中華民國”“台獨化”，借所謂“中華民國”之名行“台獨”之實，具有欺騙性、迷惑性；將“新兩國論”從抽象概念具體化、明晰化，涉及經濟、社會等多個層面，是在將其“台獨”主張灌輸民眾、付諸實踐，為謀求“台獨”分裂進行社會動員；聲稱“互不隸屬”，宣揚台灣所謂“主權獨立”，是在改變兩岸關係性質，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，企圖推動變相的“法理台獨”；聲稱“中華人民共和國無權代表台灣”、台灣要走向世界，是在挑戰國際社會堅持一中原則的基本格局和二戰後國際秩序，加大推動“台灣問題國際化”，乞求外部勢力為其“台獨”行徑背書，“倚外謀獨”禍心昭然若揭。賴清德所言所語、所作所為，是在販賣“兩國論”、煽動“台獨”分裂！是在蓄意挑釁、破壞兩岸關係！哪裡有什麼“溫和”“善意”？賴清德就是一個不折不扣的“台獨工作者”“和平破壞者”。



陳斌華表示，當前反對“台獨”分裂的鬥爭，本質上是一場反分裂和維護國家統一的鬥爭。我們連日來採取的一系列堅決有力反制措施，是一個主權國家懲戒圖謀分裂國家行為、捍衞國家主權和領土完整的正義之舉，也是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。正告賴清德當局，“台獨”分裂勢力每挑釁一次，我們的懲戒反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。