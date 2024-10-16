中評現場：王滬寧出席世界佛教論壇

王滬寧同志出席第六屆世界佛教論壇開幕式並致辭（中評社 林艷攝） 中評社寧波10月16日電（記者 林艷）第六屆世界佛教論壇昨晚在浙江寧波雪竇山開幕，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並致辭表示，當今世界百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰，佛教以其獨特的理念和智慧，在維護世界和平、解決衝突紛爭，推動不同國家和地區文化交流和友好合作等方面，具有積極作用。



王滬寧表示，習近平主席指出，“文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富”，“相互尊重、和衷共濟、和合共生是人類文明發展的正確道路”。和平、和睦、和諧是中華文明五千多年來一直傳承的理念，中華文明以開放包容聞名於世，倡導求同存異、和而不同、尊重包容，在同其他文明交流互鑒中不斷煥發新的生命力。



王滬寧表示，本屆論壇以“同願同行·和合共生”為主題，是展現中國佛教開放包容、推動世界佛教文化傳承發展、加強人類文明交流互鑒的一次盛會。希望廣大佛教界人士弘揚佛教優良傳統，凝聚向上向善力量，順應時代進步要求開展好教理教義闡釋，推動不同文明交流對話，倡導不同信仰和諧共生，共同為世界和平發展、人類文明進步貢獻智慧和力量。



王滬寧表示，中國奉行宗教信仰自由政策，鼓勵和支持宗教界在獨立自主、平等友好、相互尊重的基礎上開展對外交往。中國佛教一直是世界佛教傳承發展的重要推動力量，中國政府支持中國佛教界主動參與全球宗教與文明對話，同各國佛教界開展友好交流，推動民間往來，促進民心相通。

