在陝十年台青黃潔如：在大陸找到更廣闊舞台

台灣青年黃潔如（中評社 盧哲攝） 中評社西安10月20日電（記者 盧哲）“多彩三秦 美麗陝西”兩岸媒體采風活動近日在陝西舉行。來自兩岸的媒體人走訪了黃陵、渭南等地，體驗了奇險天下第一山——華山；走進了北方“民居瑰寶”黨家村；瞻仰了司馬遷祠與倉頡廟；還在夕陽西下中感受了洽川黃河濕地之美……扎根西安創業十年的台灣青年黃潔如在談到行程所感時對中評社記者表示，此行感受到不同的歷史與古建築之美，希望通過分享自己的經歷，可以吸引更多的台灣年輕人來到大陸，而自己的創業經歷正正顯示了台灣青年能在大陸找到更廣闊的舞台。



黃潔如是西安一家建築設計公司的設計總監，也是台灣的註冊建築師。在做設計和建築本業之餘，她還是一位自媒體人，時常拍攝一些關於大陸的短片。在采風活動期間，常常可以看到她跟在當地導遊或介紹者的後面，把剛剛聽到的精彩內容用自己的方式介紹、拍攝出來。



在接受中評社記者訪問時，談到自己的短片製作的角度和受眾，黃潔如說，希望透過不同的平台，把自己在西安、在陝西生活的一些經驗，以及自己對建築和旅遊的一些熱愛用畫面傳到台灣。“希望可以吸引更多的台灣年輕人過來。”黃潔如說，“來陝西旅遊也好，或者是藉由旅遊，他們會更希望在這裡生活、創業。我希望可以盡量發揮我們媒體的影響力。”