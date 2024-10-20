中評鏡頭：中國僅存紀念文字發明創造的廟宇

倉頡廟位於陝西省渭南市白水縣城東北35公里處的史官鎮境內（中評社 盧哲攝） 中評社白水10月20日電（記者 盧哲）說到倉頡，大概很多人都會想到文字始祖，或者是“倉頡輸入法”。近日，在陝西參加“多彩三秦 美麗陝西”兩岸媒體采風活動的兩岸媒體人來到渭南市白水倉頡廟，參訪這座中國僅存的紀念文字發明創造的廟宇。



倉頡生卒於白水，是中華漢文字的創造者。傳承千年的倉頡文化是中華文明文化自信的典型代表，是中華漢字文明的精神標識。“倉頡傳說”入選國家級非物質文化遺產項目名錄；聯合國將每年4月20日確定為“中文日”，以紀念“中華文字始祖”倉頡的貢獻。



倉頡廟位於陝西省渭南市白水縣城東北35公里處的史官鎮境內，是為了紀念文字始祖倉頡而建。倉頡廟北屏黃龍山，南臨洛河水，景區整體占地面積999畝，包括核心文保區、中華碑林區、上古文化園區。核心文保區占地17畝，據《倉頡廟碑》記載，早在東漢延熹五年（公元162年）已頗具規模，至今有近2000年的歷史。



據介紹，全國紀念文祖倉頡的文化遺址有40餘處，分布在山東、山西、陝西、河南、台灣等地，而倉頡廟是全國唯一集廟、墓、碑、書、柏五位一體的文祖殿堂，也是全國最早紀念文祖倉頡的場所。