上海強化政治監督　護航國際金融中心建設

中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，近日，上海市紀委監委組織開展市管金融企業防範廉潔風險專項調研，對6家市管金融企業違紀違法案件特點進行分析，梳理形成銀行、證券、保險3張廉潔風險清單，並與金融監管機構探索構建防範金融風險、打擊金融腐敗的聯動機制。這是上海市紀委監委充分發揮職能作用，護航國際金融中心建設的又一舉措。



上海作為金融開放的前沿和窗口，承擔著黨中央賦予建設國際金融中心的重任。上海市紀委監委常態化學習習近平總書記關於金融工作的重要論述，圍繞體系化推進國際金融中心建設的工作要求，切實扛起政治責任，不斷提高一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的綜合功效，著力鏟除金融腐敗滋生的土壤和條件，以高質量監督推動中央精神落到實處，為維護金融安全和社會穩定提供堅強保障。



今年年初，圍繞習近平總書記考察上海時關於國際金融中心建設的新要求、新任務，上海市紀委監委將國際金融資產交易平台建設、防範化解金融風險等11項確定為年度政治監督重點任務，並納入工作台賬。同時，將黨的二十屆三中全會作出的“加快建設上海國際金融中心”重大部署動態“入賬”，對相關重點任務完善調整，壓實各地區各部門政治責任、改革責任、落實責任。



此外，上海市紀委監委認真督促落實《關於市管國有企業經營管理活動中防止領導人員利益衝突的辦法（試行）》等文件要求，常態化組織開展國有企業領導人員“七個不得”專項監督檢查，建立阻隔利益輸送的“防火墻”，進一步規範企業領導人員廉潔從業行為。據統計，近三年共抽查3.1萬餘名市管金融企業領導及關鍵崗位人員，累計發現違反“七個不得”相關問題線索22件，相關人員受到黨紀政務處分、組織處理等。



上海市紀委監委發揮信息化賦能增效作用，推動駐市管金融企業紀檢監察組運用大數據進行信息排查比對，實現異常早預警、早關注、早處置。駐國泰君安紀檢監察組以“大數據＋智慧監督”為切入點，開展廉政檔案數據平台建設；駐上海銀行紀檢監察組推動建設財務費用管理系統，從高頻發生、合規管理要求較高的業務招待費、差旅費入手，建立智能風控體系，進一步提升財務費用使用合規化、制度化水平。

