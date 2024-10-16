紀委書記談監督：攥指成拳強化基層監督

中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，基層監督是黨和國家監督體系的重要組成部分，加強基層監督是推動全面從嚴治黨向基層延伸、提升基層治理效能的有力舉措。黑龍江省大慶市紅崗區紀委監委堅持以強化隊伍建設、整合監督力量、加大辦案力度、做實監督職責作為加強基層監督的主要途徑，推動基層監督體系深度融入基層治理體系。



強化隊伍建設。認真落實中央紀委國家監委《關於加強基層紀檢監察監督的若干意見》，通過內部挖潛，優化機構設置。整合紀委監委內部機構職能，規範設置第一至第四紀檢監察室，一體履行監督檢查和審查調查職責，全面推行區級派駐機構集中辦公，做到人員共管、信息共享、成果共用，推動基層監督聯動、信訪聯辦、案件聯查。優化幹部隊伍，將鍛造忠誠乾淨擔當的紀檢監察鐵軍作為立足點，選優配齊街道紀工委書記，推進幹部隊伍年輕化、專業化。充分發揮村（居）紀檢委員“末端探頭”作用，緊貼群眾、依靠群眾，聚焦鄉村振興等領域突出問題，開展調查研究、明察暗訪等工作，搜集相關意見建議和問題反映，為推進監督向基層延伸、維護群眾利益提供重要支撐。



整合監督力量。基層監督點多、線長、面廣，涉及領域廣、部門多，必須攥指成拳、形成合力。建立聯動協作機制，4個紀檢監察室、4個綜合派駐紀檢監察組和7個鎮（街道）紀（工）委，按照“1＋1＋N”模式整合組建4個“室組地”聯動協作區，有效解決基層紀檢監察機構、派駐機構監督工作力量分散等問題。為著力解決基層監督涉面廣、事項多、力量弱的難點堵點，積極探索建立“隊伍建設統管、監督檢查聯動、信訪舉報聯辦、問題線索聯查、案件質量聯審、以案促改聯抓”的“一統五聯”機制，因案因事因域協作監督。更加注重監督力量的聚合與延伸，深化紀巡聯動、巡審聯動，推動審計、財政、統計等部門專業力量深度參與、形成合力，發揮系統優勢，提升整體質量，增強綜合監督效能。



加大辦案力度。堅持辦案是最有力的監督，堅決查處對政治生態破壞嚴重、群眾深惡痛絕的人和事。緊盯審查調查的線索會診、案件聯查、案後總結等環節，做好對重點問題線索分析研判工作，同時建立《關於案件質量分級把關和通報制度》等相關機制，確保案件質量。抽調精幹力量成立辦案專班，集中攻堅突破一批有影響的案件，近年來嚴查快辦教育領域基層學校校長、醫療領域基層醫院院長等“蠅貪蟻腐”典型違紀違法案件，形成懲治腐敗向基層延伸的震懾。今年以來，共立案64件、處分51人。牢牢守住辦案安全“生命線”，嚴格落實辦案安全責任機制，圍繞問題線索處置、審查調查措施使用、卷宗裝訂歸檔、涉案財物管理等方面開展常態化自查自糾，推動辦案質效和規範化水平整體提升。著力構建“辦案、整改、治理、教育”閉環體系，深挖案件背後存在的問題短板，針對監督檢查、案件查辦中發現的管理盲區、制度短板，今年以來制發紀檢監察建議15份，及時督促相關單位和部門加強源頭治理，健全完善相關制度機制15項，努力做到查處一案、警示一片、治理一域。（劉芮君 作者系黑龍江省大慶市紅崗區委常委，區紀委書記、監委主任）