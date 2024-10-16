將規範性文件備案審查貫穿制度建設始終

中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，開展規範性文件備案審查是推動紀檢監察工作規範化、法治化、正規化的重要舉措。今年年初，中央紀委印發《紀檢監察規範性文件備案審查規定》（以下簡稱《規定》），對備案審查範圍、備案審查工作原則及相關程序等作出明確規定。貴州省紀委監委從貫徹落實習近平法治思想，維護紀檢監察法規制度體系協調統一，增強法規制度權威性和執行力的高度，深刻領悟做好規範性文件備案審查工作的重要性，堅持“一盤棋”工作理念，切實推動《規定》精神和各項要求在全省紀檢監察系統落細落實，以備案審查推動制度建設各環節工作質量整體提升。



抓好“三個到位”，貫通融合強化部署



貴州省紀委監委將規範性文件備案審查融入監督執紀執法工作和自身建設大局，一體謀劃部署、同步推動落實。



抓好學習領會到位。深刻把握《規定》的重要意義，將《規定》納入應知應會黨內法規和國家法律法規清單，《規定》印發後，貴州省紀委常委會第一時間傳達貫徹，依托全員培訓、“學法學規”、主題黨日等平台和調研法規部門“微課共研”機制，結合實際分級分類組織全省紀檢監察幹部深入學習、貫徹落實。要求調研法規部門先學一步、深悟一層，在深入領會、精準領會的基礎上，開發規範性文件制定管理課程，為全省紀檢監察機關學習培訓打下堅實基礎。



抓好責任落實到位。貴州省紀委常委會專題研究，明確貫徹落實《規定》的具體措施並細化責任分工，將規範性文件備案審查工作納入業務考核指標，壓實規範性文件起草部門和調研法規部門工作責任。經貴州省紀委常委會審議通過的規範性文件，按規定及時向上報備，帶動全省各級紀檢監察機關主動接受規範性文件備案審查監督，督促下級紀檢監察機關嚴格落實《規定》要求，上下聯動高質量抓好備案審查工作。



抓好基礎保障到位。落實送教上門機制，建立高效暢通的日常交流和業務指導渠道，推動市、縣兩級紀委監委選優配強法規部門力量；針對規範性文件備案審查工作開展業務培訓，將省、市、縣三級紀檢監察法規部門工作人員納入培訓範圍，請上級部門業務骨幹進行專業授課，提升備案審查隊伍工作能力水平，以高素質專業化備案審查隊伍保障《規定》貫徹落實。

