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中鐵快運股份有限公司原董事長接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-10-16 13:25:26


　　中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，據中央紀委國家監委駐中國國家鐵路集團有限公司紀檢監察組、北京市紀委監委消息：中鐵快運股份有限公司原董事長、總經理、黨委副書記田野涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國國家鐵路集團有限公司紀檢監察組紀律審查和北京市門頭溝區監察委員會監察調查。

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