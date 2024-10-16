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中國石化原西南分公司副經理接受審查調查
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2024-10-16 13:24:46
中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，據中國石化紀檢監察組、四川省紀委監委消息：中國石化原西南分公司副經理鄭國生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國石化紀檢監察組和四川省達州市監委紀律審查和監察調查。
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