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廣西壯族自治區公安廳副廳長接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-10-16 13:24:01


　　中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，廣西壯族自治區公安廳原黨委副書記、副廳長陳一平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

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