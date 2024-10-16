受賄罪中收受財產性利益若干問題辨析

中評社北京10月16日電／ 【內容提要】



賄賂犯罪中的財物，包括貨幣、物品和財產性利益，財產性利益應具備價值性、有主性、管理可能性、職務關聯性。對於收受財產性利益的受賄犯罪數額，應當結合受賄罪權錢交易本質特徵，以實際支付或者應當支付的數額計算。



【基本案情】



案例一：甲，某國有公司資金管理中心經理；劉某，私營企業主。2018年以來，甲利用職務便利，在融資業務洽談、費用支付等方面為劉某提供幫助。2020年，甲接受劉某提供的人民幣400萬元，利用劉某開設、甲實際控制的A證券公司證券賬戶進行炒股。雙方約定，甲不占有上述炒股本金，盈利部分歸甲所有，虧損部分由劉某承擔。2021年初，因他人被立案調查，甲害怕被查處，將該證券賬戶退還給劉某，並按照之前雙方約定，虧損的84萬元（根據2021年1月14日當天收盤價計算，當日收盤價低於當日平均交易價格）由劉某承擔，作為劉某送給甲的感謝費。2021年4月，甲案發。



案例二：乙，某國有公司副總經理；王某，私營企業主。2019年12月，王某為感謝乙幫助其公司經營相關事宜，提議乙可以以0.4元／股的低價購買100萬股其實際控制的上市公司B公司定向增發股票。該定向增發股票面向B公司獨立董事、高管等特定人群，但每人只能以0.4元／股的價格購買100萬股，公司章程設定股票禁售期6個月，自印制股權證當日起算。王某告知乙，該股票必定大漲，建議乙買一些，等大漲後再賣出，王某保證乙可以獲得巨額利益。乙欣然接受，並要求王某在股票漲到高點、可以拋售時及時通知，乙後於2019年12月31日向B公司賬戶轉賬40萬元購買了100萬股，當日股價1.4元。2020年2月24日，B公司印制了乙的股權證，當日股價2元；8月25日，股票禁售期滿，王某通知乙可以售出，乙遂拋售股票，當日股價3元。

