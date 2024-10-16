持續深化國有企業腐敗治理

中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，二十屆中央紀委三次全會強調，堅持個案查處與系統整治相結合，深化整治金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗。山東省青島市紀委監委把深化整治國企領域腐敗問題作為重點任務、擺在突出位置，將正風肅紀反腐與深化改革、完善制度、促進治理貫通起來，聚焦關鍵人員、重點領域、突出問題，專項整治、系統施治、縱深推進，為推動全市國有企業高質量發展提供堅強紀律作風保證。



突出協同性，綜合監督“查未病”。一是統籌推進，破解監督力量分散問題。會同市國資委出台《關於建立市直企業綜合監督體系提升監督治理效能的指導意見》，督促指導各市直企業統籌合規、審計、財務、監事會等內部監督力量，形成各具特色的綜合監督模式，建立完善黨委集中統一領導、各類監督貫通融合的綜合監督體系。二是協同聯動，破解多頭重復監督問題。推動各市直企業黨委建立綜合監督議事協調機構，明確細化相關職能部門監督職責，協同高效形成監督合力。三是融合貫通，破解監督質效不高問題。出台《關於加強市屬國有企業政治監督的指導意見》，將監督有機嵌入企業治理和經營管理，將“事後”監督拓展為“事前事中事後”全過程監督。



突出精準性，嚴查案件“治頑疾”。一是從嚴糾治“四風”問題。深入分析國企領域行業特點，抓住違規吃喝、違規收送禮品禮金、違規配備使用公務車輛等問題，統籌有關監督檢查室、派駐機構和企業紀檢監察機構力量，先後組建13個聯合察訪組開展“室組企”交叉檢查，發現市直企業紀律作風問題102個，問題線索15件，批評教育和處理31人。二是保持懲治高壓態勢。聚焦國有企業各級領導班子特別是“一把手”等重點對象，緊盯資金借貸、工程建設、物資採購等關鍵環節，深挖徹查重大損失、重大風險以及違規決策背後的腐敗問題，嚴肅查處了一批國企領域新型腐敗和隱性腐敗典型案件，持續釋放有腐必反、有貪必肅強烈信號。三是強化以案促改促治。用好案件資源，結合典型案件拍攝警示教育片、編印懺悔錄，建設企業廉潔教育館。常態化做好查辦案件“後半篇文章”，結合查辦的重點案件，注重剖析案件背後深層次問題和共性問題，圍繞完善國資監管、促進企業治理等方面提出紀檢監察建議。