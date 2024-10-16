四川瀘州：以全周期管理理念提升處置質效

中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，問題線索是紀檢監察機關開展監督檢查、審查調查工作的源頭和基礎。四川省瀘州市紀委監委堅持貫徹“全周期管理”理念，加強問題線索審核把關力度，深化運用“內部審議、多層審核、集體審定、動態評估”的了結類問題線索處置機制，嚴格執行集體研究原則，按照統一標準、統一尺度、統一要求處置問題線索，全面提升了結類問題線索處置質效。



嚴格規範處置程序。堅持集體研究、層層壓實責任，針對集體研究方式不統一、程序不明確、責任未壓實等問題，按照問題線索處置相關要求，分層分類細化處置流程，傳導責任壓力，推動了結類問題線索處置程序更加規範。實行內部審議。強化問題線索承辦部門首責意識，全程回溯問題線索辦理情況，結合適當瞭解情況、直接了結適用情形，以及談話瞭解、函詢回復、初步核實情況等開展充分討論，通過內部審議，研究提出處置建議，把牢“第一關口”。實行多層審核。壓緊壓實分管、協管領導監管職責，充分發揮案管、審理、信訪、紀檢監察室職能優勢，對內部審議提出的處置建議層層把關、聯合會審，推動形成各司其職、各負其責工作局面，夯實“雙重屏障”。實行集體審定。深化運用問題線索集體排查會、案件（線索）情況分析會，統一規範了結類問題線索集體審定程序，明確基層紀檢監察機構提級審定情形，按規定開展集體審定。去年以來，全市紀檢監察機關召開問題線索集體排查會241次，案件（線索）情況分析會203次，直接了結問題線索474件，談話函詢、初步核實後予以了結問題線索1032件。



全面審核處置建議。堅持處置標準、嚴格實質把關，針對問題線索調查核實情況報告論證不充分、事實證據不清楚、風險研判不到位等問題，準確把握處置標準，堅持集體審核重點事項，推動了結類問題線索處置結果更加精準。嚴謹論證報告內容。將情況報告作為集體研究的必定內容，逐級逐項論證把關報告內容，既論證反映問題是否查全、事實是否查清、結論是否準確，又論證報告結構是否嚴謹、邏輯是否清晰、表述是否規範，確保線索處置結果經得起歷史檢驗。從嚴把關證據質量。將證據展示作為集體研究的必經環節，承辦部門對照清單展示證據材料，全面報告證明關係，為集體決策提供參考，通過對證據標準、證明體系的審核把關，推動問題線索承辦人員增強紀法思維、提高取證能力。嚴格規範線索處置。將處置規範性作為集體研究的必研事項，分類細化審核要點，圍繞直接了結理由、抽查核實情形、初核結果及存在疑點等強化管控，針對可能出現的處置不規範、處置質量不高等問題，堅持做到研判在前、消除在前，堅決防範線索處置畸輕畸重和一談了之、一函了之等問題。去年以來，全市紀檢監察機關經集體研究決定，不同意直接了結建議11件，談話函詢或初步核實後不同意予以了結建議35件。

