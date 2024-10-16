陝西淳化：多措並舉深化“小微權力”監督

中評社北京10月16日電／據中央紀委國家監委消息，二十屆中央紀委三次全會強調，完善基層監督體系，優化基層紀檢監察機構設置，統籌用好縣鄉監督力量，推動加大基層監督辦案力度。陝西省淳化縣紀委監委立足基層實際，在建強監督體系、延伸監督觸角、優化監督方式方面積極探索，不斷深化“小微權力”監督，著力打通基層監督“最後一公里”，讓基層監督更加有形有色。



統籌監督力量，實現聯動監督。按照“歸口管理、優勢互補、力量融合”的原則，將縣紀委監委3個紀檢監察室分別與5個派駐紀檢監察組、8個鎮（街）紀（工）委劃分為3個聯動協作區，建立“室”統籌協調、“組”“地”聯動響應機制，通過聯合監督、以案代訓、以幹代培等方式，做到協作區內力量共用、資源共享，努力實現“1＋1＋1>3”的綜合效果。充分調動基層監督力量，建立健全基層紀檢監察組織與村（居）務監督委員會聯席會議、線索移送、成果共享、工作保障等工作機制，聚集鄉村振興政策落實、村（居）務決策和公開、“三資”管理以及村（居）幹部履職用權、廉潔自律等監督重點，確定日常監督事項、制定監督清單，把監督向基層拓展，以“最後一公里”的暢通促進監督體系上下貫通。



改進監督方式，推動監督延伸。上線運行“碼上反映·馬上辦理”微信小程序，打破時間和地域限制，拓寬群眾反映意見和建議的渠道，激發群眾參與監督的積極性主動性。開展紀檢監察幹部訪民問需、訪企問效專項行動，推動監督下鄉與基層民主有機結合，放大監督效能。立足監督職責，強化“嵌入式”監督，出台《關於各鎮（街道）紀（工）委對村（社區）重要事項決策監督工作的實施辦法》，梳理出5大類24項“小微權力”清單，通過事前報備、事中參與、事後跟進監督的模式，實現鎮（街）紀（工）委對村級重要事項決策部署過程監督全覆蓋，進一步釐清權力邊界，推動監督向基層下沉、延伸，形成監督工作閉環。充分發揮巡察利劍作用，採取提級巡村（居）方式，緊盯村級黨組織職能責任、群眾急難愁盼等，全面查找政治偏差，著力解決民生實事，激活“末梢神經”，先後向3個鎮黨委及村級黨組織發出立行立改通知書17份，推動解決群眾急難愁盼問題17件，以實際行動解決了一批群眾身邊的操心事、煩心事、揪心事。

