個人所得稅“調高惠低”作用明顯

中評社北京10月16日電／據新華社消息，目前我國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的人員占比超七成；在剩餘不到三成的實際繳稅人員中，60%以上僅適用3%的最低檔稅率，繳稅金額較少……自2018年我國實施綜合與分類相結合的個人所得稅新稅制以來，個人所得稅有效發揮了調高惠低作用。



稅務總局近年來的個稅申報數據顯示，我國個人所得稅納稅申報人員中，年收入100萬元以上的高收入者約占申報人數的1%，但這部分人申報繳納的個稅占全部個稅的五成以上，申報收入位居全國前10%的個人繳納的個稅占全部個稅的九成以上。



稅務總局稅收科學研究所副所長李平介紹，個人收入位居我國前百分之一和前百分之十的人群繳稅占比較高，符合稅法基本原則中“稅收負擔須根據納稅人的負擔能力分配”的公平原則，也與世界上主要國家做法相一致。“這說明個人所得稅的‘調高’作用較為明顯，個人所得稅在調節收入分配、促進社會公平方面發揮了積極作用。”



個人所得稅的“惠低”作用也得到充分發揮。以綜合所得繳納個稅情況看，低收入群體在享受稅改紅利後基本無需繳稅或只需繳納少量稅收，個人所得稅款大部分是由中高收入群體貢獻的，充分體現了我國個人所得稅制度“中高收入者多繳稅、低收入者少繳稅或者不繳稅”的基本取向。