貨幣政策加力支持實體經濟

中評社北京10月16日電／據新華社消息，金融支持實體經濟高質量發展成色更足。中國人民銀行發布最新數據顯示，9月末，廣義貨幣（M＿2）餘額309.48萬億元，同比增長6.8%，較上月末高0.5個百分點，保持穩中有升。前三季度，人民幣貸款增加16.02萬億元，社會融資規模增量為25.66萬億元。



專家表示，近期一攬子增量政策出台落地，提振了市場信心，尤其是理財資金向存款回流支撐了貨幣總量增長。市場普遍認為，增量政策的效果將進一步顯現，金融支持實體經濟高質量發展的質效將持續提升。



金融總量指標保持在合理區間



數據顯示，9月末，我國社會融資規模同比增長8%，人民幣貸款同比增長8.1%，在有效融資需求偏弱、金融數據“擠水分”以及經濟結構轉型等多因素影響下，總體保持在合理區間。



今年以來，有效融資需求總體上弱於去年，叠加高基數影響，9月社會融資規模和貸款增速有小幅回落，剔除高基數因素後，增速總體平穩。



近期一攬子增量政策措施發布後，市場對支持股票市場穩定發展的兩項工具反響較好，市場預期有所改善，證券客戶保證金計入M＿2，也帶動了廣義貨幣回升。一家股份制銀行東莞分行的工作人員表示，該行超六分之一的上市公司客戶有意向瞭解融資方案，希望利用新工具加強市值管理和改善經營。



與此同時，降低存量房貸利率、統一房貸首付比等多項金融支持房地產政策公布後，多數一線城市樓盤訪客量、認購量回暖，居民提前還房貸的情況有所減少。據一家國有大行深圳市分行測算，9月25日以來，該行個人按揭提前還貸日均申請量較9月上中旬日均水平下降六成。

