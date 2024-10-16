做大做強做優藏醫藥產業

中評社北京10月16日電／據新華社消息，如何將雪域高原的資源優勢轉化為經濟優勢、發展優勢？藏醫藥產業高質量發展是突破點之一。近日，記者走進藏醫院、藏藥企業、種植基地調研發現，各地持續優化升級產業結構，促進藏醫藥傳承創新發展，傳統藏醫藥煥發新活力，不僅為雪域高原百姓帶來健康，更促進民族交往交流交融，鞏固和發展民族團結，在傳承創新發展藏醫藥文化中鑄牢中華民族共同體意識。



傳承精華廣惠民生



金秋時節，在西藏阿里地區藏醫院丹旺制劑中心，負責藥劑生產的鄧秋汪色正將滿滿一袋藥品塞到村醫阿旺手中，並交代用藥注意事項。



“這藥是免費送給村民的。”鄧秋汪色告訴記者，為村民定期免費提供藏藥是阿里地區藏醫院的慣例。“近點的鄉鎮村醫自行前來領藥，偏遠鄉鎮我們會送過去。”



阿里地區藏醫院創建於1984年，經過30多年發展，醫院已建成集醫療、康復、教學、科研、預防、制劑為一體的“二級甲等”藏醫院。



“在藏醫院醫聯體建設方面，阿里地區藏醫院與7個縣人民醫院續簽醫聯體協議。”西藏阿里地區衛生健康委主任龍小文介紹，目前地區藏醫院已備案的149種藏藥全部納入醫保報銷範圍。



藏醫、藏藥以其獨特療效，為廣大患者解除了病痛，深受各族群眾的歡迎和信賴。



“2023年，甘孜州藏醫服務量占比達48%。得益於黨和國家對藏醫藥傳承發展的重視，現在百姓對藏醫的認可度越來越高。”全國人大代表、四川省甘孜州藏醫院黨委書記江吉村說，甘孜州藏醫院的藥浴、陶罐療法等藏醫特色理療服務，吸引了來自全國各地的患者。

