紐約股市三大股指15日下跌

中評社北京10月16日電／據新華社消息，截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌324.80點，收於42740.42點，跌幅為0.75%；標準普爾500種股票指數下跌44.59點，收於5815.26點，跌幅為0.76%；納斯達克綜合指數下跌187.10點，收於18315.59點，跌幅為1.01%。



板塊方面，標普500指數十一大板塊六跌五漲。能源板塊和科技板塊分別以3.04%和1.79%的跌幅領跌，房地產板塊和必需消費品板塊分別以1.23%和0.64%的漲幅領漲。