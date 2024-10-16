兩部門：抓緊建立支持小微企業融資協調機制

中評社北京10月16日電／據新華社消息，記者從國家金融監督管理總局獲悉，金融監管總局、國家發展改革委15日聯合召開支持小微企業融資協調工作機制動員部署視頻會議，提出加強統籌部署和組織協調，抓緊建立健全工作機制。



會議指出，支持小微企業高質量發展，是穩定宏觀經濟大盤促進就業的現實需要、推進經濟轉型升級的必然要求和走好中國特色金融發展之路的應有之義。要求從戰略高度充分認識推動小微企業高質量發展的重要性緊迫性，充分發揮黨的領導和中國特色社會主義制度優勢，同時善於運用市場化機制和法治化辦法，推動有為政府和有效市場的高效結合，合力破解小微企業融資難題。



會議強調，為引導信貸資金快速直達基層小微企業，金融監管總局、國家發展改革委牽頭，建立支持小微企業融資協調工作機制，地方相應建立工作機制，從供需兩端發力，統籌解決小微企業融資難和銀行放貸難的問題。區縣工作專班要“兩手牽”，一手牽企業，一手牽銀行。通過開展“千企萬戶大走訪”活動，深入園區、社區、鄉村，全面摸排融資需求，形成“兩張清單”，把符合條件的小微企業推薦給銀行機構，銀行機構及時、精準對接，實現信貸資金直達基層、快速便捷、利率適宜，打通金融惠企利民的“最後一公里”。



會議要求，要加強統籌部署和組織協調，抓緊建立健全工作機制，落實相關部門、地方政府、銀行機構、小微企業等各方責任，明確目標任務，密切協同聯動，形成工作合力，推動機制各項工作落地見效。