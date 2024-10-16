外貿增長有韌性　發展潛力加速釋放

中評社北京10月16日電／據新華社消息，海關總署14日發布數據顯示，2024年前三季度，我國貨物貿易進出口總值32.33萬億元，歷史同期首破32萬億元，同比增長5.3%。



面對不確定不穩定因素，一波又一波精準落地的政策紅利、一個又一個堅韌成長的經營主體、一場又一場跨越山海的“雙向奔赴”正在加速培育外貿競爭新的優勢，夯實外貿高質量發展的底氣。



海關總署副署長王令浚表示，當前我國正加快發展新質生產力，製造業高端化、智能化、綠色化趨勢非常明顯，創新讓中國製造受到更廣泛的青睞。



前三季度，我國出口機電產品11.03萬億元，同比增長8%，占出口比重近六成。其中，高端裝備、集成電路、汽車、家用電器出口分別增長43.4%、22%、22.5%、15.5%。出口產品結構持續優化。



TCL作為全球電視、手機和電子設備的領先品牌，進入越南市場已經有25年了。越南長詩阮金購物中心副總經理阮文雄表示，“多年以來，TCL電視銷售量在我們購物中心各大電視品牌銷售榜上排在前三位。”



數據顯示，前三季度，我國民營企業進出口17.78萬億元，增長9.4%，對整體外貿增長的貢獻率達到了93.8%。



海關總署副署長王令浚說，民營企業靈活應變的經營特點，以及在外貿領域逐漸做大做優做強的發展態勢，為外貿發展不斷注入了新的活力。



近年來，民營企業逐漸由“生產”到“出品”。前三季度，民營企業出口的太陽能電池、鋰電池、紡織機械中，自主品牌的比重分別高達83.4%、71.7%、57.6%。

