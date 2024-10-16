第136屆廣交會開幕　展出新品

中評社北京10月16日電／據新華社消息，以“服務高質量發展，推進高水平開放”為主題的第136屆廣交會15日拉開帷幕。本屆廣交會線下參展企業超3萬家、展出新品115萬件，新企業、新產品、新技術、新業態大量湧現，吸引14.7萬名境外採購商預註冊。



商務部中國對外貿易中心主任儲士家介紹，參展企業中擁有國家高新技術、專精特新小巨人、製造業單項冠軍等稱號的企業有8000多家，比上屆增長逾40%；現場展示數字化智能產品39萬件、綠色低碳產品逾104萬件，分別較上屆增長300%、130%。



主辦方展前調研顯示，94%的參展企業將帶來新產品，64.8%的參展企業將展出自主知識產權產品。本屆廣交會現場將展出的新品和擁有自主知識產權的產品均超過百萬件，一批人形機器人、智能設備、無人駕駛產品等將首次亮相。



本屆廣交會線上平台持續優化，首次推出虛擬數字人，並推出廣交會APP。線上參展規模更大，約4.8萬家企業上傳展品約375萬件，分別比上屆增長60%和50%，均創歷史新高。



截至14日，本屆廣交會已有209個國家和地區的14.7萬名境外採購商預註冊；241家全球零售250強和頭部跨國企業組團參會，較上屆同期增長8.1%。