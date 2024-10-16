科技創新“點燃”產業升級引擎

中評社北京10月16日電／據新華社消息，走進位於江蘇省江陰市的凱澄起重機械有限公司的電動葫蘆車間，嶄新的自動化機器臂正根據指令流暢執行鑽、鏜、銑等工序，快速生產著電動葫蘆內的箱蓋等產品。“原先分散的工序被集聚在一台設備上完成，箱蓋類零件加工用時減少了近一半。”公司副總經理馮海軍說。



作為國內電動葫蘆行業的領先企業，凱澄機械投資2300餘萬元購置了葫蘆卷筒雙端面車床、卷筒外殼半自動化加工數控車床等自動化設備，完成車間的智能化改造。“效果顯著，產品質量穩步提高，生產效率成倍提升，單位產品能耗也顯著下降。”馮海軍說，“智改數轉”是企業提升整體市場競爭力的“關鍵一招”。



這是江蘇省江陰市依托“智改數轉”實現產業升級的一個縮影。海瀾雲服智慧工廠實現了自動備料、光影裁剪、精準配對、混流縫制、整燙包裝全流程智能操作；興澄特鋼智能工廠生產的20餘類專業特種鋼已成功替代進口產品；江陰邦特科技在建立智能車間後，產能提升10%……



據江陰市工信局相關負責人介紹，近年來，江陰出台數字經濟提速和數字化轉型三年行動，持續優化激勵扶持政策，構建分類施策服務體系，針對不同規模、不同行業、不同階段的企業，分級分類制定數字化轉型路線。“十四五”以來，全市累計新增國家級智能標杆17個，新增省級智能標杆556個。



除了傳統製造向高端“智造”轉變，江陰市還在新興產業賽道上搶抓發展機遇。走進江陰高新區微電子產業園，只見塔吊林立、機械轟鳴，重大項目建設如火如荼。



江陰高新區微電子產業園負責人費凱說，目前，微電子產業園不僅有長電科技、盛合晶微等龍頭企業落戶，還匯集了德龍激光等5個省級重大產業項目，首芯科技等一大批優質產業鏈項目，一個集研發設計、晶圓製造、封裝測試以及裝備材料等於一體的集成電路全產業鏈正在逐步形成。



微電子產業園、氫能產業園、生命健康產業園……一批特色產業園建設正在加快推進，江陰已成為新興產業和未來產業蓬勃發展的重要承載地。2024年上半年，全市實現地區生產總值達2228.90億元，同比增長5.8%。

